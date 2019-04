Apeldoorn investeert half miljoen in roosters en rasters tegen wilde zwijnen

Eind vorig jaar kwam een groep wilde zwijnen via een kapot raster het nulstandgebied rond Beekbergen binnen. De dieren zorgen voor overlast, en moeten worden afgeschoten. Eén zwijn is afgeschoten, de rest houdt zich schuil waardoor het afschieten lastig is. De Partij voor de Dieren stelde vragen over het afschieten, en wilde van de gemeente weten wat ze doet om te voorkomen dat zwijnen vaker de bebouwde kom inkomen. De investering van de gemeente voor nieuwe rasters en roosters in de komende jaren, is daar een voorbeeld van.