Apeldoorn is gastheer voor landelijk Sport- en Beweegfestival

In samenwerking met zorginstellingen en sportclubs biedt Life Goals Apeldoorn sport- en beweegactiviteiten aan voor mensen die door het sociale netwerk zijn gevallen. Daarmee biedt de organisatie hen structuur en plezier. ‘We hebben inmiddels ondervonden dat dit goed werkt en er kansen zijn om mensen weer een plek in de samenleving te geven’, aldus Life Goals Apeldoorn.

In tien jaar tijd is het aantal dak- en thuislozen verdubbeld, zijn wachtlijsten voor de (jeugd)GGZ langer geworden en is het toekomstperspectief voor jongeren versomberd, zo constateert de organisatie. Life Goals ziet het als dé opdracht voor het kabinet om de sociale samenhang in Nederland te herstellen. Een van de instrumenten daarvoor is sport. ‘Inzetten op sportprogramma’s voor specifieke groepen, zoals sociaal kwetsbaren, is een krachtig instrument’.