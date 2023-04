Apeldoorn is getreuzel zat en legt project met witte kastjes definitief stil

met video Vrouw (85) zwaarge­wond bij uitslaande brand in Apeldoorn, vier woningen onbewoon­baar

Een 85-jarige vrouw is vannacht bij een uitslaande brand in haar woning zwaargewond geraakt. De brand vond plaats in een pand aan de Staringlaan in Apeldoorn. Een andere bewoner van het complex werd ter plaatse behandeld na het inademen van rook.