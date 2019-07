Apeldoorn is meer van het mannenvoetbal

Echte vriend­schap kent geen grenzen: hoe Mara (11) uit Apeldoorn bevriend raakte met veteraan Bud

Dankzij een kaartje raakten de 11-jarige Mara Wienke uit Apeldoorn en de Canadese veteraan Bud Hannam bevriend, per toeval. Mara is nu 24. Bud is 94 geworden. Een week geleden overleed hij.