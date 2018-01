Apeldoorn kan kiezen uit veertien politieke partijen

Alle partijen die nu deel uitmaken van de gemeenteraad hebben zich opnieuw aangemeld voor een plek op het stembiljet. Daarnaast zetten Gemeentebelangen, Vrede & Recht en de SP in op één of meerdere zetels. Die laatste partij maakte in 2010 nog deel uit van de raad, maar viel toen snel uiteen na een conflict over de afdracht van de raadsvergoeding. Vier jaar later liet het verstek gaan.

Referendum

Het partijprogramma van de SP in Apeldoorn is inmiddels goedgekeurd door de leden en wordt een dezer dagen door lijsttrekker en afdelingsvoorzitter Sunita Biharie (37) wereldkundig gemaakt. Meer zeggenschap voor de burgers staat in ieder geval bovenaan, wil ze wel prijs geven. ,,Wij willen vaker een referendum inzetten. In Apeldoorn wordt soms heel veel geld uitgegeven, zonder dat de inwoners daar wat over te zeggen hebben."

Als voorbeeld noemt ze het binnenhalen van de Giro d'Italia, waarbij Apeldoorn in 2016 als startplaats voor het wielerevenement diende. ,,Miljoenen en miljoenen heeft dat gekost. Als ik door de straten loop dan hoor ik dat mensen daar echt boos over zijn. Die frustratie zit heel diep. Zeker als het gaat om schrijnende sociale gevallen, van mensen die het geld goed kunnen gebruiken."

Topsport

Niet alleen een referendum in het geval van de Giro d'Italia, bepleit Biharie. ,,Het topsportcentrum is in Apeldoorn gekomen, theater Orpheus heeft veel geld gekost en het gemeentehuis wordt verbouwd. Je kunt je afvragen of dat allemaal nodig is. Laat de burger daar over meebeslissen." Is het niet juist de rol van een gekozen volksvertegenwoordiging om dergelijke besluiten voor de inwoners te nemen? ,,Nee, in vier jaar tijd verandert er veel. Tussentijds moet de burger ook wat te zeggen hebben."

Meer partijen

D66, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie vormen momenteel het college van burgemeester en wethouders in Apeldoorn. VVD, Lokaal Apeldoorn, PSA, PvdD, 50Plus en SGP zitten in de oppositie. Er bestaat nog een kleine kans dat er meer politieke partijen mee gaan doen. Die moeten dan al wel landelijk geregistreerd staan. Op maandag 5 februari moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd.