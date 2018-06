Apeldoorn kan meldingen eikenprocessierups niet aan

Oproep wethouder aan ouders: 'blijf klachten PlusOV melden'

5:56 Ouders die klachten hebben over het leerlingenvervoer van PlusOV, moeten die klachten vooral blijven melden. Die oproep deed de Apeldoornse wethouder Nathan Stukker gisteravond in een gemeenteraadsdebat over vervoerscentrale PlusOV.