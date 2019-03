Apeldoorn kan opgelucht zijn: landingen zware Hercules-vliegtuigen op Deelen voorlopig van de baan

De Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen - pal tegenover Deelen - wil graag C130's laten landen op de basis, maar volgens de luchtmacht is daar voorlopig geen sprake van. Wel blijft de behoefte veel te oefenen met helikopters op Deelen. De basis ligt pal tussen Apeldoorn en Arnhem in.

Dat zegt commodore Robert Adang, commandant van Defensie Helikopter Commando. De ‘luchtmachtgeneraal’ is verantwoordelijk voor de bases Deelen, Gilze-Rijen en De Kooy. In september 2018 zei de chef-staf van de Luchtmobiele Brigade tegen dat het ‘geen jaren meer zou duren’ voordat er Herculessen op Deelen zouden landen.

De opmerking van de kolonel van de Luchtmobiele Brigade over de inzet van de C130 op Deelen zorgde voor veel onrust bij omwonenden, in Ede, Arnhem en Apeldoorn. Zeker omdat gelijktijdig ook de discussie speelt over de aanvliegroutes voor Lelystad Airport.

Landingsbaan