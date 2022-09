Apeldoorn keert in oktober extra energietoeslag van 500 euro uit

Met video De A50 bij Apeldoorn is allang weer open, maar zit op Facebook nog wekenlang potdicht: dit ging er mis

Snelweg A50 tussen Arnhem en Apeldoorn is alweer een aantal weken open na de werkzaamheden in augustus, maar toch kregen Facebook-gebruikers tot vandaag nog een bericht te zien dat de weg was afgesloten. Een menselijk foutje, zo blijkt nu.

12 september