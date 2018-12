Apeldoorn kiest markthal voor Marktplein

Getuige wil verklaren over Twentse liquidatie­po­gin­gen met Apeldoorn­se verdachte, maar alleen anoniem

12:44 Er heeft zich een nieuwe getuige aangediend in het proces over meerdere liquidatiepogingen in Twente, maar deze man loopt naar eigen zeggen zoveel gevaar dat hij alleen als beschermde getuige zijn verhaal wil doen. Dat bleek donderdagochtend in de rechtbank in Almelo.