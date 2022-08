Apeldoorn knalt met drie filmfestivals in de open lucht, waarvan twee op hetzelfde moment

Voorst laat omgekeerde vlaggen gewoon door wapperen: ‘Deze week gesprekken met inwoners’

De omgekeerde vlaggen die her en der aan gemeentelijke objecten hangen in de gemeente Voorst, blijven gewoon wapperen. Voorst hoopte dat boeren de vlaggen, die er inmiddels al drie weken hangen, zelf zouden weghalen. Dat is niet gebeurd. Desondanks besluit de gemeente niet zelf tot actie over te gaan. Ze hoopt nog steeds boeren te bewegen ze zelf weg te halen.

8 augustus