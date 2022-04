Apeldoorn koerst met zeven wethouders op ‘brede welvaart’, met vergroening en verduurzaming

Zo gaan Gelderland en Overijssel laadpalen regelen voor vrachtwa­gens en bestelbus­jes

Gelderland en Overijssel gaan helpen bij de realisatie van een dekkend netwerk van laadpalen voor vrachtwagens en bestelbusjes in Oost-Nederland. Dat moet in de toekomst onder meer zorgen voor emissieloze binnensteden in Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen.

