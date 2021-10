Apeldoorn komt met alternatief voor Sinterklaasintocht

Video Het graven van deze vijver in Apeldoorn was loodzwaar, leek bijna op dwangar­beid: ‘Mijn vader vond het verschrik­ke­lijk’

9:00 Het was een loodzwaar karwei. Ronduit ellendig, voor sommige mannen. Bij lang niet iedereen is bekend dat de vijver in Park Berg en Bos in Apeldoorn handmatig, haast onder dwang is gegraven. Dat moet veranderen.