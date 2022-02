Apeldoorn komt met nieuwe toelichting op veelbesproken netwerk van ‘witte kastjes’

De wereld wordt beter van Oost-Nederland, zegt Wendy de Jong van Oost NL: ‘Wij maken impact op alle grote thema’s’

Wendy de Jong kan met ‘haar’ ontwikkelingsmaatschappij Oost NL - het hoofdkantoor staat in Apeldoorn - de wereld niet in haar eentje redden. ,,Maar we kunnen met elkaar in Oost-Nederland wel enorme impact maken op alle grote thema’s. Als wij bedrijven helpen, gaat het om veel meer dan alleen economische groei.”

15:59