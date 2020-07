Apeldoorn krijgt bijzonder mobiel netwerk - maar wie gaat het gebruiken?

Video Voeren van wilde zwijnen loopt spuigaten uit op Veluwe: ‘Door overlast worden zwijnen zinloos afgescho­ten’

16 juli Stop met het voeren van wilde zwijnen. Die oproep doen gemeenten, natuurorganisaties en recreatieondernemers op de Veluwe. Het is gevaarlijk en zorgt ervoor dat dieren onnodig worden afgeschoten. De bijbehorende campagne is bedacht door schrijver, coach en journalist Carla Versluys, die meer in Epe is dan thuis in Zuid-Holland.