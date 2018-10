Apeldoorn krijgt directe busverbinding met Barneveld

De busverbinding met Barneveld komt er vooral op verzoek van die gemeente, stelt de provincie Gelderland. De nieuwe lijn richt zich met name op forenzen; de bus rijdt alleen op werkdagen, en niet tijdens vakanties. Onderweg is er een stop bij Harselaar-West.

De bus naar Amersfoort gaat eens per uur rijden, in plaats van om het halfuur. Van de lijn naar Ede wordt de frequentie juist opgeschroefd: in vakanties en in weekeinden gaat daar elk halfuur een bus op rijden.