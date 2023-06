Apeldoorn krijgt er 17 sociale huurwoningen bij in Osseveld

nacompetitie De wederop­stan­ding van WWNA: tweede degradatie op rij op de valreep voorkomen

In december 2021 draaide WWNA bovenin mee in de derde klasse, maar 18 maanden en een hele hoop ellende later leek de club in Angerlo af te stevenen op degradatie naar de vijfde klasse. In de laatste 10 minuten werd een tweede degradatie op een rij echter afgewend en in de verlenging maakte WWNA het karwei af: 2-4.