Apeldoorn krijgt er binnen een maand niet één, maar twee Blokkers bij

Afpellen winkelcen­trum Kerschoten begin van opknap­beurt

20 maart Nog even en er stroomt water over het Mercatorplein. Niet als gevolg van een leidingbreuk, zoals de laatste jaren zo vaak gebeurde, maar door de beek die dwars door het winkelcentrum wordt geleid. Deze week worden voorbereidende sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Daarna gaat de schop in de grond voor de betonnen bakken waar het water door gaat stromen.