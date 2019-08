Apeldoorn krijgt er een Domino's bij

Voor het winkelcentrum is de vulling van een leegstaand pand aan de Gildenlaan een mooie opsteker. De afgelopen maanden verdween er juist een aantal zaken, waaronder snoepwinkel Jamin en doe-het-zelf-zaak De Bruin. ,,Het streven is om in oktober of november open te gaan”, laat Domino's-woordvoerder Marianne Kemps weten. ,,Maar omdat de bouw moet nog beginnen, houden we nog wel een slag om de arm.”