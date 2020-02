Apeldoorn krijgt keiharde verwijten rond Apenheul-parkeren: onbehoorlijk bestuur en misbruik van macht

Ik trouwde op 20-02-2020... en ik was niet de enige

20 februari In Apeldoorn is 20-02-2020 zo’n populaire datum om te trouwen dat de gemeente deze dag helemaal was volgeboekt. Liefst negen huwelijksceremonies stonden op de agenda. Ook in andere gemeenten was deze datum gewild. Waarom? Dat vertellen bruidsparen die vandaag trouwden.