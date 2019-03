Apeldoorn krijgt tweedaags festival in de binnenstad

ACEC biedt onderdak aan tentoon­stel­ling over buiten­kunst

6:23 Wat te doen met kunst in de openbare ruimte? Nadat de gemeente Apeldoorn er twaalf jaar geen budget voor vrijmaakte, is er de komende jaren steeds 250.000 euro beschikbaar. In ACEC is vanaf morgen de tentoonstelling Showcase I te zien, met allerlei buitenkunst. Het is de eerste van een reeks tentoonstellingen over kunst in de openbare ruimte.