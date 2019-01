Apeldoorn krijgt weer oogcafé

Het oude Apeldoornse oogcafé was een kort leven beschoren. Klarinne Labooy-Koole begon er medio april 2017 mee in het Emmaüshuis bij de Mariakerk. Nadat zij er mee ophield, stierf het halverwege vorig jaar al een stille dood. Maar slechtziende Marion Huis in ‘t Veld blaast het initiatief volgende week vrijdag met vier lotgenoten weer leven in.

De Stolp

Vanaf 13.30 uur is het Matense wijkcentrum De Stolp twee uur lang the place to be voor blinden en slechtzienden. ,,We zijn gaan brainstormen en kwamen tot de conclusie dat de woensdag en de locatie niet oké waren. Zo werd het parochiecentrum toch vaak geassocieerd met de kerk. De Stolp is toegankelijker’’, constateert Huis in ‘t Veld.

Dat het veel minder centraal ligt - naast winkelcentrum De Eglantier - is volgens haar geen probleem. ,,Er is een goede busverbinding en we hebben een aantal mensen dat helpt om mensen vanaf de halte naar het oogcafé te brengen.’’

Regiofunctie

Ze rekent de ‘eerste’ keer op minimaal twaalf bezoekers. Niet verkeerd in de wetenschap dat dat aantal in het oude café tussen de vijftien en twintig schommelde. ,,We willen het eens in de twee maanden houden. Het heeft een regionale functie. Dus als je uit Klarenbeek of Loenen komt, ben je ook welkom. En het is niet alleen voor blinden en slechtzienden. Ook mensen die hiermee te maken hebben mogen komen.”