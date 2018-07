Apeldoorn krijgt weer tik op de vingers rond duurzaamheid

Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een koepelorganisatie die zich bezighoudt met de omschakeling naar duurzame energie in Gelderland. Er zijn meer dan 200 organisaties en instellingen bij betrokken. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn de afgelopen tijd in alle gemeenten plannen voor het beleid in de komende vier jaar opgezet. Het GEA bekeek hoe duurzaamheid daarin voorkomt. In Apeldoorn stelden VVD, CDA, D66, Lokaal Apeldoorn en GroenLinks het zogenoemde coalitieakkoord samen.