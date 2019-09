Apeldoorn legt lachgas aan banden: wie gebruikt en overlast geeft, wacht een boete

Lachgas is al een tijd in gebruik als een drug. Vanuit een patroon wordt het bijvoorbeeld in een ballon gespoten. Via die ballon is het in te ademen; dat levert korte tijd een roes op. Het gebruik van lachgas kan echter schadelijke effecten op de gezondheid hebben, zeker als het op jonge leeftijd wordt gebruikt. Daarnaast levert het in de openbare ruimte (op straat, in parken en op andere openbare plekken) overlast op. Veel patronen en ballonnen blijven als afval achter. Ook kan het vullen van de ballonnen vanuit grote cilinders voor geluidsoverlast zorgen, net als daarna het gebruik.