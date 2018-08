Apeldoorn legt zondag eerste gedenkstenen bij Joodse huizen

De ceremonie is voor iedereen toegankelijk en begint om 10.00 uur met toespraken in de synagoge. Daarna start de wandeling naar het eerste adres waar gedenkstenen worden gelegd, aan de Hoofdstraat 178. Bij elk adres komen meerdere stenen te liggen, voor elk gezinslid een. ,,Per adres is er een korte ceremonie, waar bij elke steen stilgestaan wordt met bijvoorbeeld een korte persoonlijke beschrijving van de persoon of het gezin dat herdacht wordt'', legt voorzitter Roeland Oudejans- Albers uit.

In totaal worden er in de komende jaren ruim vierhonderd van deze gedenkstenen in Apeldoorn gelegd. ,,We hebben al wel wat geld in kas, maar dat is nog lang niet genoeg voor alle stenen. Hoeveel we er kunnen leggen is deels ook afhankelijk van de inkomsten'', vult Oudejans - Albers aan. ,,Er is nog een behoorlijk bedrag nodig, we zijn dus op zoek naar donateurs.'' Via de website van de stichting kunnen mensen doneren.