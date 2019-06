Apeldoorn lokt kinderen naar buiten met groene schoolpleinen

Tot 1 mei konden scholen hun projectplan voor hun schoolplein indienen. Het idee erachter is om kinderen meer kans te geven om buiten te kunnen spelen. Een aantrekkelijk en groen schoolplein zou daaraan een flinke impuls kunnen geven. Voorwaarde voor de subsidie is dat de pleinen na schooltijd tot 20.00 uur toegankelijk zijn voor buurtkinderen en dat minstens de helft van het plein een natuurlijk karakter moet hebben. Elf scholen dienden een ontwerp in en deze week hebben de eerste acht scholen te horen gekregen dat zij subsidie krijgen voor hun plein. Dat zijn Passe-Partout locatie centrum, De Diamant locatie Het Rooster, Willem van Oranje, De Ontdekking, De Zonnewende, locaties Ravelijn en Keerkring, De Eendracht en de Anne Frankschool. Met de drie overige indieners gaat de gemeente het gesprek aan over verbetering van hun plan, zij krijgen de subsidie daarna mogelijk alsnog.

Jungle

De ingediende plannen omvatten allerlei leuke, speelse en avontuurlijke elementen, zoals wadi’s voor het afgekoppelde regenwater waar ook volop in gespeeld kan worden via stapstenen of -paaltjes. Of gebiedjes die ingericht worden als een speel ‘jungle’ of ‘savanne’. En meerdere scholen hebben ook een soort buitenklas of tribune in hun ontwerp staan, om meer met buiteneducatie aan de slag te kunnen. En natuurlijk ontbreken de speel- en klauterconstructies niet.