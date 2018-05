Apeldoorn lonkt naar Universiteit Twente

Glasveze­loor­log in Apeldoorns buitenge­bied

6:00 In het Apeldoornse buitengebied is een glasvezeloorlog uitgebarsten. Onafhankelijk van elkaar zijn twee grote partijen begonnen met een wervingscampagne. Bij genoeg aanmeldingen beloven ze snel internet aan te leggen. Daarmee zitten ze elkaar echter in het vaarwater.