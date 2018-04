Apeldoorn loopt EK indooratletiek mis

Dat is vanmiddag in Berlijn besloten na een stemming. Apeldoorn was samen met het Poolse Torun in de race om het EK indooratletiek in 2021. De beslissing werd genomen door commissieleden, meestal oud-sporters. Apeldoorn kreeg 4 stemmen, Torun 11. Een lid bracht geen stem uit en een van zijn collega's was afwezig.

De vertegenwoordigers uit Apeldoorn huurden een busje om naar Berlijn te gaan. ,,Als we hadden gewonnen, dan waren we zeker nog een feestje gaan vieren in de stad. Vandaar die bus. Maar nu gaan we na één drankje wel terug. Het gevoel is wel een beetje dubbel; aan de ene kant de enorme teleurstelling, aan de andere kant is er ook al meteen een idee om door te knokken. Al is het nu nog te vroeg om te beslissen of we nog een keer mee gaan doen", zegt Thelma Middelkoop, zelf ex-topsporter.

Eerder was sportwethouder Nathan Stukker in deze krant nog optimistisch over de kansen. ,,We hebben een fantastisch bidbook liggen, in eerste instantie afgestemd op de atleten. Met de wedstrijden in Omnisport en een geweldige trainingslocatie op Papendal.''

Apeldoorn dong al eens eerder mee naar het kampioenschap van 2019. Toen verloor de Gelderse gemeente van het Schotse Glasgow, nadat slechts één van de zeventien stemmen door Apeldoorn werd binnengehaald. Torun deed voor de derde maal een gooi naar het eindtoernooi.

Teleurstelling

Middelkoop, die samen met onder andere wethouder Stukker namens de gemeente Apeldoorn bij de stemming in Berlijn aanwezig was, is ‘flink teleurgesteld’. ,,We hebben er alles aan gedaan, niks aan het toeval overgelaten. Ons bid was gewoon heel erg goed. Daarom is de klap extra groot dat we het niet geworden zijn.”

Evenementen

Apeldoorn is de laatste jaren succesvol geweest, als het aankomt op het organiseren van grote evenementen. Zo werd vorig jaar Serious Request vanuit Apeldoorn uitgezonden en was er het EK Baanwielrennen. Eerder werd de start van de Italiaanse wielerronde, de Giro, naar Apeldoorn gehaald.