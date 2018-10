Apeldoorn loopt niet warm voor Run2Day: winkel verdwijnt

Eigenaar Theo van Maanen legt uit waarom loopwinkel Run2Day in Apeldoorn per 1 december sluit.

De start was vijf jaar terug nog wel zo flitsend, schrijven jullie in de afscheidsbrief.

,,In het begin was iedereen nieuwsgierig en liep het best wel redelijk goed. Maar gaandeweg bleek hier minder klantenpotentieel te zijn dan in Arnhem en Nijmegen, waar we al langer filialen hebben. De regio is hier wel heel groot. Alleen wordt Apeldoorn vooral omgeven door bossen. De doorloopsnelheid en omzetsnelheid zijn te klein.''

Terwijl Apeldoorn toch te boek staat als atletiekstad...

,,Ik zie dat zelf zeker niet zo. Atletiek is ook niet onze corebusiness. Wij richten ons niet zozeer op de mensen op de atletiekbaan, maar op de recreatieve lopers.''

Daar richt concurrent Runnersworld zich ook op en die zit bijna letterlijk aan de overkant. Toen u hier begon, zei u dat jullie elkaar zouden kunnen versterken. Is Apeldoorn toch te klein voor twee van dit soort zaken?

,,Op zich denk ik dat het wel kan. In vergelijking met Arnhem hebben we hier juist veel meer last van de Decathlon. Nu we kortingen tot wel zeventig procent hebben, is het hier opeens wel een gekkenhuis.''

Apeldoornse lopers zijn zuinig?

,,Ik merk wel dat de grote doelgroep hier liever iets goedkopers heeft. De mensen gaan minder voor prijs/kwaliteit. Terwijl ik daar juist in geloof. Net als in het hebben van een grote voorraad, zodat je alles meteen kunt passen. Anders heeft een winkel ook geen toegevoegde waarde ten opzichte van het internet. In Arnhem en Nijmegen werken we samen met fysiotherapeuten van bijvoorbeeld Papendal. Ik denk dat we met dat verhaal het verschil kunnen maken. Of die visie klopt, weet ik pas over een jaar of drie.''

Is het dan juist niet zaak om alles te centreren? Vanuit Arnhem kun je zowel Nijmegen als Apeldoorn vrij gemakkelijk bedienen?