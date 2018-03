Apeldoorn maakt politiek testament op

Zorggroep Apeldoorn zoekt sponsoren voor 'chillroom'

14:53 Zorggroep Apeldoorn en Omstreken (ZGA e.o.) is op zoek naar sponsoren voor een rustgevende ruimte in locatie de Viermaster. De ruimte is bedoeld voor (jong)volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. De kosten bedragen 40.000 euro.