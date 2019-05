Apeldoorn maakt ruzie om acht ton na verwijt van zorgfraude

De fraude is een heikel punt. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren zware zorgtaken bij gekregen, en dat levert veel regel- en controlewerk op. Ze hebben daarbij te maken met honderden aanbieders. Daar zitten ook ‘cowboys’ bij: bedrijven die vooral een kans zien om flink geld te verdienen, zo klinkt het in wandelgangen van gemeentehuizen en in zorgkringen. Alleen al in Apeldoorn gaan er miljoenen om in de zorg die via de gemeente loopt. Deze kwestie zou een bewijs zijn dat er inderdaad gesjoemeld wordt.

Diploma's

Apeldoorn zette samen met negen andere gemeenten de zorgaanbieder vorig jaar aan de kant, omdat ze declaraties zou hebben ingediend voor zorg die nooit verleend is. De gemeenten grepen in nadat er geluiden van cliënten en familieleden waren binnengekomen, waaruit op te maken was dat toegekende zorg helemaal niet werd verleend.

‘Ook kon de zorgaanbieder niet aantonen dat de medewerkers over de vereiste diploma’s en verklaring omtrent gedrag beschikten’, was de motivatie voor het besluit. Het was reden om het contract per direct te beëindigen. De mensen die er gebruik van maakten, konden overstappen naar een andere zorgorganisatie. Het gaat om een organisatie die ‘begeleiding in de thuissituatie’ leverde. De naam van de aanbieder is niet naar buiten gebracht.

Onderzoek loopt nog

Ruim een jaar later is de kwestie nog niet afgewikkeld, blijkt uit navraag. Er is aangifte gedaan, maar het onderzoek naar de vermeende fraude loopt nog. Ondertussen ruziën gemeente en bedrijf met elkaar over geld. Apeldoorn heeft nog zo'n vier ton aan declaraties liggen van de bewuste zorgorganisatie. Die betalingen zijn opgeschort, zegt gemeentewoordvoerder Nanne Dorren. Eenvoudig gezegd: de gemeenten willen niet betalen aan een bedrijf dat niet het werk heeft geleverd waarvoor het rekeningen indient. Het bedrijf meent dat het wel degelijk recht heeft op uitbetaling en eist nu via de rechter het geld.

De gemeenten op hun beurt weigeren niet alleen de genoemde 400.000 euro over te maken, ze eisen zelfs geld terug. Een ongeveer evengroot bedrag is namelijk eerder al wel vergoed. In totaal is er dus strijd over acht ton. Naar verwachting komt de kwestie in de zomer of kort daarna voor de rechter. Behalve Apeldoorn zijn Deventer, Epe, Brummen, Voorst, Lochem, Zutphen, Olst Wijhe, Hattem en Heerde bij de kwestie betrokken.