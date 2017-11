Apeldoorn maakt zonnevelden mogelijk

'Belangrijk dat personeel dementie bij klant herkent'

8:45 ,,Dat is nou toevallig. Ik gaf net vandaag een lezing in het Alzheimer Café in Uitgeest, hoor ik daar soortgelijke verhalen als waar Mira Holtman nu mee naar buiten is gekomen. Fantastisch dat je dit soort positieve verhalen steeds meer hoort.'' Dit zegt Monica Riewald, een expert op het gebied van dementie bij ouderen. Ze reageert op het verhaal dat dochter Mira vertelde over haar moeder Marijke. ,,Ik hoor dit steeds vaker.''