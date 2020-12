Apeldoorn mag flink aantal woningen extra bouwen in de komende jaren

Apeldoorn bespreekt elke twee jaar met de provincie en buurgemeenten de behoefte aan woningen. De laatste afspraak was dat er in negen jaar tijd (2018-2027) zo’n 5600 woningen bij konden komen in deze gemeente. Dat is nu omhoog bijgesteld. De inzet is nu om in de volgende tien jaar 7950 woningen neer te zetten.