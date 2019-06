Apeldoorn meldt zich tóch nog aan voor landelijke wietproef

Excuses na schokkend rapport over jeugdhulp in Hoenderloo na 1945

8:24 Zorgverlener Pluryn ‘leeft intens mee’ met de slachtoffers van misstanden in de jeugdzorg in de naoorlogse decennia. Seksueel, fysiek en psychisch geweld kwam geregeld voor bij jeugdzorginstellingen in Hoenderloo (Pluryn), Eefde en Apeldoorn. Dit blijkt uit het rapport van de Commissie De Winter, die in opdracht van de regering onderzoek deed naar het leefklimaat in jeugdinstellingen na 1945. ,,Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot’’, erkent Jeugdzorg Nederland-bestuurder Esther Overweter.