Apeldoorn meldt zich voor proef met legale wietteelt

Jheylanio (10) met succes geholpen aan reusachti­ge cyste in zijn hoofd

21:06 De 10-jarige Jheylanio Gumbs is donderdag met succes geopereerd aan de reusachtige cyste in zijn hoofd. De risicovolle operatie heeft uren in beslag genomen en vond plaats in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Door de cyste werd Jhelanio soms zo agressief dat hij zijn ouderlijk huis moest verlaten.