Apeldoorn merkt bijna niets van Where the Sheep Sleep (Burning Man)

Burgemees­ter Berends krijgt in 2019 hulp van kinderbur­ge­mees­ter

9:39 Burgemeester John Berends deelt vanaf januari 2019 zijn ambtsketting met de kinderburgemeester. De gemeenteraad diende in maart dit jaar een motie in voor het invoeren van een kinderburgemeester. Het streven is nu om die bij de nieuwjaarsreceptie in 2019 voor te stellen.