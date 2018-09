Apeldoorn mikt met sterk Oranje-profiel op welgestelde Duitse toerist

Opnieuw woningen in kantoor­pand Apeldoorn

14 september Aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn is de volgende stap gezet in de omvorming van kantoorruimte naar woningen. In een deel van het voormalig pand van Medisch Centrum de Veluwe - de 'taartpunt' op de hoek van de Arnhemseweg - zijn appartementen en studio's gemaakt.