Apeldoorn mikt nu op EK indoor atletiek in 2023

Omnisport is al wel herhaaldelijk decor geweest voor landelijke atletiekwedstrijden, zo had het NK indoor hier afgelopen februari plaats. Ook zijn er internationale tennis-, volleybal en baanwielrenwedstrijden gehouden. Oo was de topsporthal aan de oostkant van de stad in 2016 het vertrekpunt van de tijdrit van de Giro d’Italia.

Belangrijk

,,De seinen staan op groen’’ om een derde poging te wagen, zegt Stefan Beerepoot, coördinator wedstrijdatletiek/topevenementen van de Atletiekunie. ,,Maar er moet nog veel gebeuren.’’ Belangrijk is vooral de vraag of de provincie Gelderland weer gaat aanhaken. Het nu vertrekkende provinciebestuur was enthousiast over dit soort evenementen en droeg daar ook graag financieel aan bij. Nog niet duidelijk is of na de verkiezingen van maart, dat politieke draagvlak er nog steeds is in het provinciehuis. De verwachting is dat de beslissing in de zomer genomen wordt.