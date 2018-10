Apeldoorn moet bij elke stap gaan denken over 'het klimaat'

update Gesprongen waterlei­ding slaat groot gat bij woning in Apeldoorn

11:34 Bewoners van Rentmeestersveld in Apeldoorn kunnen mogelijk vanmorgen nog hinder ondervinden van een storing van vannacht. Door een leidingbreuk gutste het water door de straat. In totaal hebben 27 woningen hier last van ondervonden. Inmiddels is het euvel verholpen, maar kan er nog wel sprake zijn van bruin leidingwater bij eerste gebruik.