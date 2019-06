Apeldoorn moet woningbouwplan Wenum Wiesel aanpassen

In de uitspraak komt de Raad de buurfamilie overigens maar deels tegemoet. Zevenhuizen-Van Essen meende dat het totale bouwplan in strijd is met het ruimtelijke beleid voor dat deel van Wenum Wiesel. De buurfamilie meent dat het perceel naast hun woning open moet blijven om de groene structuur in de wijk te behouden. Daar is het hoogste bestuursrechtscollege het niet mee eens. Dat vindt dat een woning op die open plek, onder strengere voorwaarden, mogelijk is en niet in strijd met Apeldoorns of provinciaal beleid.