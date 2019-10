Apeldoorn neemt afscheid van ‘King Kong’ Baboe

Vondst brief uit 1945 leidt tot speurtocht naar nabestaan­den Anton v.d. Kraats uit Apeldoorn

14:37 Een op 15 mei 1945 geschreven brief gericht aan ‘Fam A. v.d. Kraats aan de Patrijsweg 25 in Apeldoorn’ is opgedoken in Zeeland. De vinder, Brian van den Berk uit Graauw, doet sindsdien verwoede pogingen nabestaanden van Anthonius (Anton) v.d. Kraats op te sporen. Een bericht dat hij op Facebook plaatste, is inmiddels al vele duizenden malen gedeeld.