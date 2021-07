Apeldoorn neemt (vol emotie) afscheid van vermoorde Peter R. de Vries: 'Zomaar uit zijn leven gerukt. Bizar, écht bizar’

Harder­wijks ziekenhuis vol met RS-patiëntjes, in andere ziekenhui­zen is iets meer ruimte

13:11 Een maand geleden was het nog rustig op de kinderafdelingen van de Oost-Nederlandse ziekenhuizen. Die tijd is voorbij, want het RS-virus heeft zich na een opleving in Rotterdam in deze regio verspreid. ,,We moeten uitstelbare zorg en kinderoperaties afzeggen.”