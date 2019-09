Apeldoorn nodigt moskeeën uit voor gesprek over salafistische lessen

Dat laat een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn weten in reactie op berichtgeving van NRC Handelsblad dat in Apeldoorn één lesorganisatie met een ‘sterk salafistische invloed’ actief zou zijn. Volgens NRC en Nieuwsuur wordt jongeren op tientallen plekken in Nederland fundamentalistische salafistische lessen gegeven. Daarbij leren de kinderen wie als ‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ moeten worden beschouwd. Ook wordt gedoceerd dat onder meer overspeligen en homoseksuelen de doodstraf verdienen. Docenten verheerlijken bovendien een rechtssysteem met straffen uit de sharia, de islamitische wetgeving.

De gemeente Apeldoorn stelt dat er geregeld contact is met de lokale islamitische gebedshuizen -Eyüp Sultan Moskee, Moskee As Soenna, Moskee Arrahman en Stichting Islamitisch Centrum Apeldoorn- en er tot op heden geen aanleiding tot zorg is. ,,Dit is wel aanleiding om in gesprek te gaan en het er specifiek over te gaan hebben’’, stelt de woordvoerder. ,,Wat is hier van waar en zo ja, wat gaan we doen? Een kanttekening: wat er in Apeldoorn al dan niet gebeurt werd niet nader toegelicht. En als mensen salafistisch zijn wil dat niet meteen ook zeggen dat ze dit soort dingen roepen.’’ Op welke termijn, in welke vorm en op welk niveau -ambtelijk of bestuurlijk- die gesprekken worden gevoerd is nog niet duidelijk; daar moet nog een besluit over vallen.