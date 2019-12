Apeldoorn onderzoekt of zonnepaneel het wapen in de strijd tegen geluidsoverlast kan worden

VIDEO Kou, honger, uitputting, ziekte en slaag: de laatste getuigen van de ‘hel van Rees’

6:53 Kou, honger, uitputting, ziekte en slaag waren aan de orde van de dag in Kamp Rees, net over de grens bij Emmerich. Honderden Apeldoornse jongens en mannen kwamen hier terecht na de razzia van 2 december 1944, nu 75 jaar geleden. Slechts enkelen van hen zijn nog in leven.