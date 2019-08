Apeldoorn onderzoekt opties voor een nieuw zwembad, zwemmers (en andere inwoners) praten mee

Niet nieuw

Dat er wordt gesproken over een nieuw zwembad is overigens niet nieuw. Zwembad De Sprenkelaar is nodig aan vervanging toe. Elf jaar geleden werd zelfs al gesproken over mogelijke nieuwbouw, maar daar ging toen een streep door omdat de gemeente Apeldoorn moest bezuinigen. In plaats daarvan werd zes jaar geleden een flinke renovatie in gang gezet. Nu is opnieuw groot onderhoud nodig en bleek nieuwbouw de beste optie. Voor het in 2015 gesloten Sportfondsenbad is bovendien ook nooit een alternatief gekomen.