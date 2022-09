Apeldoorn opent de aanval op armoede met een plan van 7 miljoen euro

Bij afscheid kreeg Yvonne omgekeerde boekenbon, nu heeft ze monumenta­le kunst van Apeldoorn vastgelegd

Vertrek je na veertig jaar trouw dienstverband bij de baas geven jouw collega’s je nog extra werk mee, als afscheidscadeau. Toen Yvonne de Vries in 2019 bij de gemeente Apeldoorn met pensioen ging kreeg ze een ‘omgekeerde boekenbon’. Of ze al haar kennis wilde gebruiken om een boek te schrijven over monumentale kunst in Apeldoorn? ,,Ik was totaal verrast, maar heb het met heel veel plezier gedaan.’’

26 september