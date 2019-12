Apeldoorn pakt fietsers in voetgangersgebied hard aan: aantal boetes meer dan verdubbeld

Even snel door het voetgangersgebied in de Apeldoornse binnenstad fietsen? De kans dat het een duur ritje wordt is flink vergroot. Al 387 fietsers kregen dit jaar een bekeuring van 55 euro. Over heel 2018 waren dat er 171.

Het is een grote ergernis van het winkelend publiek; fietsers die op snelheid tussen de voetgangers rijden. Anderzijds is het best verleidelijk om toch op de fiets stappen, wanneer er niet veel mensen lopen.

Meer controles

Voor de gemeente Apeldoorn is het winkelgebied een speerpunt. De binnenstad moet groener en het verblijf aangenamer worden. En daar passen tijdens winkeluren geen fietsers in. ,,Onze handhavers van het team Thor controleren vaker en structureler’’, legt gemeentelijk woordvoerder Esther Naber het verhaal achter de cijfers uit.

,,We krijgen zeer geregeld klachten over fietsers in het voetgangersgebied’’, zegt Naber. ,,Ook bij surveilleren in de binnenstad krijgen onze handhavers regelmatig de vraag of ze hierop willen letten en overtreders kunnen bekeuren.’’

Aanpassen

,,Ik weet dat het niet mag’’, zegt Brenda Peters lachend terwijl ze over de Korenstraat fietst. ,,Maar kijk nu eens om je heen. Op 60 meter zie ik wat mensen lopen. Ik pas me aan wanneer ik bij hen in de buurt ben. Ik snap waarom de regels er zijn, maar ik fiets hier niemand van de sokken en ben wel wat eerder thuis.’’

Ilse de Vries is iemand die zich wel aan de regels houdt, vertelt ze met de fiets aan de hand. ,,Er kan me hier niet genoeg gecontroleerd worden. Vooral wanneer ik met onze kinderen de stad in ga, vind ik die fietsers erg irritant. Het gaat vaak maar net goed.’’

Bewaakte stalling