Apeldoorn pakt verkeersoverlast bij 't Fort aan

Leerkrach­ten De Vliegenier in Apeldoorn staan te popelen om weer te beginnen

9 mei ‘Heerlijk’ roepen drie leerkrachten in koor, als directeur Ernst Maatman een rondleiding geeft door basisschool De Vliegenier in Apeldoorn. Ze zijn er helemaal klaar voor. Eindelijk weer het contact met de 275 kinderen die de school in de wijk Zuidbroek telt. ,,We staan te popelen.”