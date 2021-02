Apeldoorn parkeert plannen voor zonneparken: eerst nader onderzoek

Landelijk minder voertuigen gestolen, maar in Zwolle, Apeldoorn en Deventer juist méér

1 februari Dieven hebben in Nederland afgelopen jaar zo’n 4 procent minder voertuigen gestolen dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat ze in de grote steden in Oost-Nederland Zwolle, Apeldoorn en Deventer juist vaker toesloegen.