Apeldoorn past voor extra zonneparken, mikt toch op windmolens

Onlangs is een rapport verschenen over de effecten van windturbines op de Veluwe. Die zouden te veel slachtoffers maken onder de wespendief, een beschermde vogel. Dat is een fikse tegenvaller voor de Cleantech Regio, waar Apeldoorn toe behoort. Die had bedacht dat onder meer langs de A1 bij Ugchelen 17 windmolens kunnen komen. Maar dat is volgens de provincie Gelderland tot 2030 ‘een kansloze missie’.