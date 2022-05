Apeldoorn plaatst paaltjes bij spoorbrug waar ambulance zich klemreed

Bus rijdt zich op fietspad klem onder viaduct in Apeldoorn, meerdere gewonden

Een bus heeft zich tot de helft klemgereden onder een viaduct in Apeldoorn, bij station Osseveld. De bus reed om onduidelijke reden over een fietspad in plaats van over de busbaan. Bij het ongeval zijn meerdere personen gewond geraakt. Eén van de slachtoffers is met de traumahelikopter naar een academisch ziekenhuis gebracht.

